Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України затримали двох депутатів Сумської обласної ради, які намагались дати хабар керівництву міста у розмірі 100 тисяч доларів.

Про це СБУ повідомляє в своєму Telegram-каналі.

Таким чином фігуранти хотіли «пролобіювати» об’єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню і погодити кандидатуру її очільника.

Їхня мета була встановити “контроль” над розподілом бюджетних коштів для цієї новоствореної медичної установи.

“Крім того, після реорганізації вони пропонували керівництву міста регулярні «відсотки» від обсягу держфінансування для нової лікарні. Правоохоронці затримали обох депутатів облради «на гарячому», під час передачі ними першої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. доларів”, — передає СБУ.

Зараз вирішується питання щодо оголошення їм про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).