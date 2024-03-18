Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які діяли на Київщині. Завербовані батько і син готували ракетні удари рф по столичному регіону.

Зокрема вони «зливали» геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до фсб координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

Серед іншого, ці агенти фсб виконували специфічне завдання російської спецслужби – шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ.

Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили.Після цього вони направляли до фсб відповідний «фотозвіт» із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення.