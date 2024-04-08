Сенаторка США від Республіканської партії, Джоні Ернст, висловила сподівання на те, що Конгрес проголосує за пакет допомоги для України протягом наступних тижнів.

Про це заявила Джоні Ернст розмові з службою “Радіо Свобода”.

Вона нагадала про своє підтримку пакету допомоги Україні у лютому та відзначила його важливість.

Зараз цей документ перебуває на розгляді в Палаті представників. Згідно з Ернст, там внесуть кілька правок, і після цього законопроєкт повернеться до Сенату. Вона очікує, що це станеться протягом наступних тижнів, і підкреслила настійність у забезпеченні проходження цього пакета допомоги.

“Щойно Палата ухвалить ці зміни, законопроєкт знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми будемо дуже-дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити проходження цього пакета допомоги”, – сказала сенаторка.

Щодо нововведень, запропонованих спікером Палати представників Майком Джонсоном, зокрема, щодо надання фінансової допомоги Україні у формі кредиту, Ернст висловила думку, що ця пропозиція може бути ефективною.

“Якщо ви подивитеся на склад і Сенату, і Палати представників США, то переважна більшість підтримує Україну і хоче, щоб цей пакет був ухвалений. Є кілька фракцій, які не погоджуються з рівнем витрат на Україну, але, знову ж таки, загалом переважна більшість наших членів вважає, що потрібно підтримувати не лише заради України, а й заради нашої власної національної безпеки”, – пояснила Ернст.