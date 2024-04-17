“Зараз вже можу казати про 9 загиблих (вбитих російськими терористами) і більше ніж 20 поранених. Проведена робота – створений штаб. Рятувальники всі тут на об’єкті займаються рятувальною операцією”, — повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в етері Нацмарафону “Єдині Новини”.

Як повідомляє в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, відбулося засідання штабу з ліквідації наслідків ракетних ударів.

“Відповідальним особам поставлено завдання визначити місця для розселення людей, у кого буде потреба в тимчасовому житлі. Працівники ЖЕКів почали здійснювати обхід квартир, які знаходилися в радіусі ракетних ударів, аби визначити потребу в будівельних матеріалах”, — написав він.

Ломако додав, що “лікарні працюють в посиленому режимі, надають всю необхідну допомогу постраждалим”.

Раніше він повідомляв, що стався “приліт” по об’єктах соціальної структури.