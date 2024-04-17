Про це в Telegram повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
“Екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. 11 загиблих, 22 травмованих станом на зараз. Маємо заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих”, – йдеться в його повідомленні об 11:35.
За словами міністра, під завалами ще перебувають люди.
“Триває пошуково-рятувальна операція. З постраждалими працюють психологи”, – повідомив Клименко.
За його словами, серед загиблих внаслідок російського обстрілу – 25-річна лейтенант поліції.
“Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення”, – розповів він.
ДСНС опублікувала відео порятунку одного з потерпілих.
17 квітня, вранці, під час повітряної тривоги, у Чернігові пролунали вибухи. Згодом місцева влада підтвердила, що російські війська завдали удару по місту.
За інформацією влади, російські війська випустили по Чернігову три ракети. Вони вразили об’єкти цивільної та соціальної інфраструктури в густонаселеному районі міста.
В районі обстрілу в цілях безпеки тимчасово відключені електро-, газо- та водопостачання.
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