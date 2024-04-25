Ще майже 13 тисяч українців подали заявки на отримання житлових сертифікатів в рамках програми "єВідновлення", яка передбачає компенсації за повністю знищене житло на загальну суму 10,1 мільярда гривень.

Про це повідомили у Мінвідновлення України.

“Державна програма компенсацій за пошкоджене та знищене житло працює майже рік. За цей час понад 86 тисяч українців звернулися по допомогу на поточні та капітальні ремонти. Підтверджено виплати 52,4 тисячі заявників на загальну суму 5,6 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.

До цього часу 2402 заявники успішно реалізували житлові сертифікати, купивши нове житло замість знищеного, переважно у Київській області та в Києві. Також популярні придбання нерухомості в Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях.

Загальна вартість придбаного житла становить майже 5 мільярдів гривень.

Найбільше заявок на отримання державної компенсації надійшло з Харківської, Київської, Донецької та Миколаївської областей, як для пошкодженого, так і для зруйнованого житла.