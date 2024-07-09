Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо засудив російську атаку по Україні 8 липня. Він висловив готовність прийняти на лікування онкохворих дітей з "Охматдиту", що постраждав від удару РФ.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після телефонної розмови з Фіцо.

“Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями. Вдячні за цю підтримку. Дав відповідні доручення міністру охорони здоровʼя”, — написав глава українського уряду.

Уряд Словаччини підтверджує домовленість:

“Роберт Фіцо підтвердив пропозицію словацького уряду про госпіталізацію в Словаччині дитячих онкохворих з Києва. Прем’єр-міністри домовилися, що технічне транспортування та подальша госпіталізація будуть організовані міністрами охорони здоров’я”.

Водночас у дописі словацького уряду немає слів прямого засудження російської атаки на лікарню та інші цивільні об’єкти в Україні 8 липня.

Також політики домовились провести третє спільне засідання урядів восени в Україні.