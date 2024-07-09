Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після телефонної розмови з Фіцо.
“Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями. Вдячні за цю підтримку. Дав відповідні доручення міністру охорони здоровʼя”, — написав глава українського уряду.
Уряд Словаччини підтверджує домовленість:
“Роберт Фіцо підтвердив пропозицію словацького уряду про госпіталізацію в Словаччині дитячих онкохворих з Києва. Прем’єр-міністри домовилися, що технічне транспортування та подальша госпіталізація будуть організовані міністрами охорони здоров’я”.
Водночас у дописі словацького уряду немає слів прямого засудження російської атаки на лікарню та інші цивільні об’єкти в Україні 8 липня.
Також політики домовились провести третє спільне засідання урядів восени в Україні.
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