Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Ділюсь ще однією радісною новиною — ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини”, — повідомив він.

За його словами, на територію України повернулися три хлопчики та чотири дівчинки.

“Малечі — від 4 місяців до 13 років. Вони подолали довгий і складний шлях. Головне, що зараз діти у безпеці, отримують всю необхідну допомогу”, — зазначив Прокудін.