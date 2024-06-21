Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Ділюсь ще однією радісною новиною — ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини”, — повідомив він.
За його словами, на територію України повернулися три хлопчики та чотири дівчинки.
“Малечі — від 4 місяців до 13 років. Вони подолали довгий і складний шлях. Головне, що зараз діти у безпеці, отримують всю необхідну допомогу”, — зазначив Прокудін.
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