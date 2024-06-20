В Україну вдалося повернути десятьох українських дітей. Разом зі своїми рідними вони проживали на тимчасово окупованих територіях – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Про це у Телеграмі повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«На Батьківщину вдалося повернути 10 українських діток! Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Проте нині вони на підконтрольній Україні території оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштовувала окупаційна «влада», – повідомив Лубінець.

За його словами, діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного із хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у пошкодженому російським снарядом будинку.

«Нова влада» змушувала дітей ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн країни, яка принесла розруху, страх та безлад. На щастя, декому вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть. Тож аби цього не трапилося, українці ухвалюють рішення залишити все, аби вберегти життя і майбутнє своїх дітей», – зазначив омбудсмен.

Він повідомив, що діти, які повернулися, вже відвідали Центр захисту прав дитини. З ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були.