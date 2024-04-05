Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
“Сполучені Штати інвестують у зусилля, які узгоджуються з управлінськими та економічними реформами прем’єр-міністра. Ми плануємо надати понад 65 мільйонів доларів допомоги з нашого бюджету”, – зазначив держсекретар.
Ця сума значно перевищує попередню допомогу, надану Вірменії з боку США.
Блінкен підкреслив, що ці кошти інвестуються в узгоджені з управлінськими та економічними реформами прем’єр-міністра Вірменії.
США також висловили намір продовжувати збільшувати підтримку демократичної та економічної стійкості Вірменії, інвестуючи у продовольчу безпеку, цифрову інфраструктуру, диверсифікацію енергетики та торговельних партнерів.