Ентоні Блінкен

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Сполучені Штати інвестують у зусилля, які узгоджуються з управлінськими та економічними реформами прем’єр-міністра. Ми плануємо надати понад 65 мільйонів доларів допомоги з нашого бюджету”, – зазначив держсекретар.

Ця сума значно перевищує попередню допомогу, надану Вірменії з боку США.

Блінкен підкреслив, що ці кошти інвестуються в узгоджені з управлінськими та економічними реформами прем’єр-міністра Вірменії.

США також висловили намір продовжувати збільшувати підтримку демократичної та економічної стійкості Вірменії, інвестуючи у продовольчу безпеку, цифрову інфраструктуру, диверсифікацію енергетики та торговельних партнерів.

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