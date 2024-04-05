5 квітня після тристоронньої зустрічі у форматі ЄС-США-Вірменія у Брюсселі, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про плани надання США понад 65 мільйонів доларів допомоги Вірменії з бюджетних фондів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Сполучені Штати інвестують у зусилля, які узгоджуються з управлінськими та економічними реформами прем’єр-міністра. Ми плануємо надати понад 65 мільйонів доларів допомоги з нашого бюджету”, – зазначив держсекретар.

Ця сума значно перевищує попередню допомогу, надану Вірменії з боку США.

Блінкен підкреслив, що ці кошти інвестуються в узгоджені з управлінськими та економічними реформами прем’єр-міністра Вірменії.

США також висловили намір продовжувати збільшувати підтримку демократичної та економічної стійкості Вірменії, інвестуючи у продовольчу безпеку, цифрову інфраструктуру, диверсифікацію енергетики та торговельних партнерів.