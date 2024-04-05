Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.
“За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на в’їзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок”, – розповіли українські прикордонники.
У ДПСУ закликали перевізників врахувати цю інформацію та стежити за сповіщенням від “Укртрансбезпеки” про черговість заїзду в пункт пропуску.
9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Вони блокували всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.
Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські страйкарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження “зеленого ладу” – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.
- У Польщі забов’яжуть українських дітей-біженців піти до місцевих шкіл
- Польща не заборонятиме транзит української агропродукції
- У Польщі планують змінити умови проживання українських біженців