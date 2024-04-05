У пʼятницю, 5 квітня, польські страйкарі частково відновили рух вантажівок на пункті пропуску "Гребенне — Рава-Руська". Фермери розблокували рух для пустих вантажівок.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.

“За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на в’їзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок”, – розповіли українські прикордонники.

У ДПСУ закликали перевізників врахувати цю інформацію та стежити за сповіщенням від “Укртрансбезпеки” про черговість заїзду в пункт пропуску.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Вони блокували всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські страйкарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження “зеленого ладу” – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.