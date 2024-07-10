Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У заяві йдеться, що США, Німеччина та Румунія надають додаткові батареї Patriot; Нідерланди та інші партнери — компоненти Patriot для забезпечення роботи батарей; Італія — додаткову систему SAMP-T.

“Ми працюємо над подальшим оголошенням цього року додаткових стратегічних систем ППО для України”, — йдеться у заяві.

Крім того, найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard.

Кілька членів Альянсу, включаючи Канаду, Норвегію, Іспанію та Велику Британію, продовжуватимуть відігравати важливу роль у забезпеченні цими системами, а багато інших прихильників України допомагатимуть їм у цьому.

“Сполучені Штати переналаштують планові поставки критичних перехоплювачів протиповітряної оборони для іноземних військ у координації з партнерами, щоб вони були доставлені в Україну, надаючи Україні сотні додаткових перехоплювачів протиповітряної оборони протягом наступного року”, — сказано у заяві.

Підписанти висловили вдячність коаліції з понад 50 країн, яка продовжує надавати безпекову допомогу Україні, Ініціативі “Негайні дії щодо протиповітряної оборони”, якій партнери пообіцяли надати понад 1 мільярд доларів на протиповітряну оборону України, а також Об’єднаній коаліції можливостей протиповітряної та протиракетної оборони, очолюваній спільно Німеччиною та Францією.

“Ми також вітаємо роботу НАТО з підтримки зусиль України з розробки сумісної з НАТО інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони. Наше послання Москві та світу чітке: наша підтримка України є сильною та непохитною”, — йдеться у заяві.

Реакція президента України

Президент України Володимир Зеленський в Інституті Рональда Рейгана подякував США за нові системи Patriot, але сказав, що їх недостатньо.

“Дякуємо за це рішення по додаткових системах Patriot. Вони, звісно, допоможуть. Цього недостатньо, ніколи не достатньо”, — сказав Зеленський, навівши як приклад останню атаку Росії на Київ, “який, здається, був добре захищений”.

Президент підкреслив, що росіяни використовують різні типи нового озброєння.

“Ми теж повинні рухатися вперед, ухвалити серйозні кроки з ППО різних типів, більше ніж один тип”, — сказав він.