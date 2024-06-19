США надали вищий пріоритет в поставках ракет до систем Patriot Україні, ніж раніше підписаному контракту зі Швейцарією.

Про це пише видання Blick.

Світовий попит наразі значно перевищує потужності з виробництва керованих ракет Patriot.

Восени минулого року Швейцарія замовила у США ракети PAC-3 на суму 300 мільйонів швейцарських франків (340 мільйонів доларів).

Проте замовлені та виготовлені для швейцарців ракети-перехоплювачі будуть надані Україні, відтак, попри чинний контракт, Швейцарії доведеться довше чекати на своє замовлення.

Очікується, що США офіційно оголосять про своє рішення у вівторок. Про нові терміни поставок наразі інформації немає.

Як пише видання, у контракті Вашингтон завчасно прописав опцію про можливість відійти від узгоджених умов, якщо для цього є надзвичайні або переконливі причини і якщо це зачіпає інтереси національної безпеки США. Зараз, схоже, США заявляють саме про це через війну в Україні.