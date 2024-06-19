Про це пише видання Blick.
Світовий попит наразі значно перевищує потужності з виробництва керованих ракет Patriot.
Восени минулого року Швейцарія замовила у США ракети PAC-3 на суму 300 мільйонів швейцарських франків (340 мільйонів доларів).
Проте замовлені та виготовлені для швейцарців ракети-перехоплювачі будуть надані Україні, відтак, попри чинний контракт, Швейцарії доведеться довше чекати на своє замовлення.
Очікується, що США офіційно оголосять про своє рішення у вівторок. Про нові терміни поставок наразі інформації немає.
Як пише видання, у контракті Вашингтон завчасно прописав опцію про можливість відійти від узгоджених умов, якщо для цього є надзвичайні або переконливі причини і якщо це зачіпає інтереси національної безпеки США. Зараз, схоже, США заявляють саме про це через війну в Україні.
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