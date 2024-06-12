Питання демобілізації виключили із розгляду, оскільки коли законопроєкт розроблявся, тоді була одна ситуація на фронті, а коли вже був час його ухвалення — ситуація змінилася.

Про це повідомив голова комітету Ради з питань з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич в інтерв’ю ВВС Україна.

Парламент дослухався до головкома і міністра оборони. Завітневич заявив, що під час поїздок на фронт вони з колегами бачили: що воювати понад два роки — “це дуже-дуже тяжко”.

“Але, якби ми це прийняли, то в деяких підрозділах досвідчені військові пішли б з армії в один момент – уявіть, що б це було, якщо в цих підрозділах немає досвідчених, на кого тоді спиратися? Тому ризики були величезні”, — прокоментував нардеп.

За його словами, окремий законопроєкт про демобілізацію зараз розробляють міноборони і Генштаб. Парламент у цьому не задіяний.

“Але потрібно постійно бути у контакті з ними і подивитися на результати мобілізації, які будуть через 2-3 місяці. І тоді вже можна буде говорити про терміни демобілізації. Це дійсно потрібно”, — сказав він.