Після атак російських військ на Харківщині та Одещині діють графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє у фейсбуці «Укренерго».

У компанії зазначають, що хоча критична інфраструктура в усіх постраждалих містах вже повністю відновлена і частково відновлено роботу електротранспорту, проте на підстанціях “Укренерго” залишаються пошкодження складного високотехнологічного обладнання.

Заміна цього обладнання потребує часу, тому високовольтні мережі не можуть передавати необхідний обсяг електроенергії для покриття всіх потреб споживачів.

Через це в найбільш постраждалих регіонах споживачі отримують електроенергію чергами – тобто діють графіки погодинних відключень (ГПВ). Наразі обмеження споживання застосовані на Харківщині та Одещині», – йдеться у повідомленні.

У “Укренерго” також повідомляють, що наразі в Хмельницькій області та Кривому Розі обмежень немає, але при зростанні споживання можуть бути введені обмеження.