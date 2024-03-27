Про це повідомили у Селидівській МВА.
“За попередніми даними, постраждало 2 цивільних особи — жінка 1940 року народження та чоловік 1946 року народження, наразі вони перебувають в Покровській лікарні”, — повідомили у МВА.
Внаслідок обстрілу, за даними міської військової адміністрації, виникло загоряння гаражів, пошкоджені близько 29 багатоквартирних будинків.
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