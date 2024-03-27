Про це повідомили у Селидівській МВА.

“За попередніми даними, постраждало 2 цивільних особи — жінка 1940 року народження та чоловік 1946 року народження, наразі вони перебувають в Покровській лікарні”, — повідомили у МВА.

Внаслідок обстрілу, за даними міської військової адміністрації, виникло загоряння гаражів, пошкоджені близько 29 багатоквартирних будинків.