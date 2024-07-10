Після завершення війни Україна має отримати достатні спроможності для стримування агресії з боку Росії, а також гарантії безпеки, кращою з яких є стаття 5 Вашингтонського договору, тому кінцевою метою переговорів та дій НАТО у співробітництві з Україною є членство України в Альянсі.

Про це сьогодні у Вашингтоні під час виступу на форумі на полях саміту НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Ми бачили тенденцію поведінки Росії, коли вона раз у раз шматувала Україну. Якщо ми матимемо нове припинення вогню, нову угоду, тоді ми маємо бути фундаментально впевнені, що все це зупиниться там, де буде визначена ця лінія. Коли бої зупиняться, ми маємо забезпечити, щоб Україна мала спроможності стримувати подальшу агресію Росії та мала безпекові гарантії. Безумовно, найкращими та найсильнішими гарантіями безпеки буде стаття 5. Тож я переконаний, що кінцевою метою цих переговорів є членство (України – ред.) в НАТО», – зазначив Столтенберг.

Він зауважив, що серед усіх питань порядку денного Вашингтонського саміту найбільш терміновим та найбільш критичним питанням буде допомога для України.

«Зараз дійсно той час, коли ми проходимо випробування. Якщо ми хочемо постати за свободу та демократію – цей час прийшов саме зараз. І місцем є саме Україна», – сказав генеральний секретар Альянсу.

Він підтвердив, що лідери НАТО розглянуть новий широкий пакет допомоги для України, який включатиме, зокрема, створення окремого командування НАТО у Німеччині, що опікуватиметься безпековою допомогою для України, довгострокові фінансові внески, поставки Україні зброї та боєприпасів.

«Все це має надіслати потужне послання президенту Путіну, що він нас не зможе перечекати. Парадокс полягає в тому, що чим більше ми віддані довгостроковій підтримці України, то швидше ця війна може завершитися. І це саме та річ, яку ми маємо зробити», – додав керівник НАТО.

Він зауважив, що мова підсумкової декларації саміту, яка стосуватиметься членства України в НАТО, є важливою. Але не менш важливими є практичні дії Альянсу та країн-союзниць, які послідовно, крок за кроком, наближають Україну до повноправного членства в НАТО.

«Інституалізація нашої підтримки, довгострокові фінансові зобов’язання, поставка більшої кількості систем озброєння в Україну, – все це допомагає Україні наблизитися до НАТО. Це змінює реальність, тому що коли ми поставляємо F-16, – це означає, що ми поставляємо не лише F-16, а також тренування, доктрини, оперативні концепції, – це все просуває Україну до повної взаємосумісності з НАТО. Елементи цього пакету наближають Україну до членства. Коли час буде вірним, коли ми матимемо консенсус, і політичне рішення буде прийнято, – тоді буде направлено запрошення до членства», – сказав Столтенберг.

Як повідомлялося, 9-11 липня у Вашингтоні відбувається ювілейний 75-й саміт НАТО, одним з головних питань якого є нарощування військової допомоги для України.