Президент Франції Еммануель Макрон, король Йорданії Абдалла ІІ та президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сіссі, закликали негайно виконати резолюцію Ради безпеки ООН та припинити вогонь в Газі.

Про це ідеться у заяві лідерів держав, оприлюдненій пресслужбою Елисейського палацу.

«Зважаючи на неприпустиму кількість жертв, ми, глави держав Єгипту, Франції та Йорданії, закликаємо до негайного і безумовного виконання резолюції Ради безпеки ООН. Ми наголошуємо на нагальній потребі тривалого припинення вогню в Газі», – йдеться в заяві.

У ній також підкреслюється необхідність негайного звільнення всіх заручників та висловлюється підтримка переговорам, які ведуться за посередництва Єгипту, Сполучених Штатів Америки та Катару щодо припинення вогню.

«Мир на Близькому Сході не може бути досягнутий через тероризм, насильство чи війну. Він прийде через рішення про дві держави. Це єдиний надійний варіант, який гарантує мир і безпеку для всіх і гарантує, що ні ізраїльтянам, ні палестинцям не доведеться знову переживати жахіття, які спіткали їх після нападів 7 жовтня», – йдеться у документі.

Зазначається, що створення незалежної і суверенної Палестинської держави на основі рішення про дві держави, «згідно з міжнародним правом і відповідними резолюціями Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, що живе пліч-о-пліч з Ізраїлем у мирі та безпеці, є єдиним шляхом до досягнення тривалого миру».

Керівники трьох держав попереджають про небезпечні наслідки ізраїльського наступу на Рафах, де знайшли притулок понад 1,5 мільйона палестинських цивільних осіб.

«Такий наступ призведе лише до подальших людських жертв і страждань, збільшить ризик і наслідки масового вимушеного переміщення населення Гази, а також загрожує ескалацією ситуації в регіоні», – стверджується в заяві.