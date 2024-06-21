Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Телеграмі.
«У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69», – ідеться в дописі.
Військові уточнили, що всі чотири ракети було знищено силами протиповітряної оборони у Кіровоградській та Херсонській областях.
Як повідомлялося, цієї ночі в низці південних та центральних регіонів було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
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