Цієї ночі підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири керовані ракети Х-59/Х-69, запущені літаками тактичної авіації РФ.

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

«У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69», – ідеться в дописі.

Військові уточнили, що всі чотири ракети було знищено силами протиповітряної оборони у Кіровоградській та Херсонській областях.

Як повідомлялося, цієї ночі в низці південних та центральних регіонів було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.