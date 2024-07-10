Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
“Вночі ворог атакував Одеську область ракетами. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули”, — розповів він.
Крім того, за даними ОВА, ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні.
Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.