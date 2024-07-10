Сьогодні вночі російська армія атакувала портову інфраструктуру Одеського району. Відомо про двох загиблих та пораненого.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Вночі ворог атакував Одеську область ракетами. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули”, — розповів він.

Крім того, за даними ОВА, ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні.

Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.