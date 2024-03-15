Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бійців на Авдіївському напрямку та розповів про бої.

У своєму повідомленні в Telegram Головнокомандувач зазначив, що російська армія концентрує свої основні зусилля на цьому напрямку та намагається прорвати оборону українських військ, активно ведучи бої в трьох смугах.

Ворог використовує штурмові підрозділи як на техніці, так і пішим порядком. Сирський також наголосив, що російські війська активно використовують артилерійське вогнепоодання та безпілотники FPV та з скиданням.

За його словами, ворог застосовує КАБи з відстані 40-50 км, а також приховує артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

“Спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами. Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку”, — з допису Олександра Сирського