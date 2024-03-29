Генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що президент Володимир Зеленський, очевидно, мав для того "вагомі причини", а обов'язок військових – виконувати накази.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

“У військових є один обов’язок – ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, – це означає, що ці причини – вагомі“, – зазначив Сирський.

Головнокомандувач додав, що працював з Валерієм Залужним з початку російського повномасштабного вторгнення та навіть раніше.

“Можу сказати, що всі наші знання і весь досвід, який був набутий вже під час повномасштабної війни у боях з переважальними силами противника, будуть спрямовані на підвищення ефективності наших дій та максимального ураження ударних угруповань противника“, – пояснив він.

Сирський додав, що військове керівництво наразі відпрацьовує алгоритми роботи органів військового управління на всіх рівнях. Мова йде про детальне, ретельне планування дій з урахуванням потреб фронту.