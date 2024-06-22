Про це нардепка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла сказала в інтерв’ю Наталії Мосейчук.
“В цій стресовій ситуації, на фоні колосальної відповідальності він став більш авторитарний, став ще більше закручувати гайки і все більше повертатися до так званих “класичних прийомів радянської армії”, – сказала Безугла.
Вона додала, що у головкома є весь обсяг інформації щодо поточної ситуації у військах й ведеться постійний моніторинг.
На запитання Мосейчук, як західні партнери оцінюють ситуацію на фронтах, Безугла повідомила про певні труднощі із комунікацією з ними.
“Є певні труднощі по співпраці з ними, оскільки ми “морозимося” від реальної глибокої співпраці з ними”, – сказала Безугла.
Як приклад вона навела сварки та непорозуміння колишнього головкома Валерія Залужного з ексголовою Об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.
“Доходило до того, що він не хотів з ним спілкуватися. Соррі, це партнери, які надають нам найбільше допомоги. Там доходило до абсурдних речей. І наразі, попри те, що комунікація є (Рамштайн, комунікації з військовими), але горизонтальні зв’язки все ще стагнують”, – заявила Безугла.
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