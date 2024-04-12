За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 99 полеглих Оборонців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Зокрема вдалося репатріювати 77 тіл Оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох Захисників із Харківського напрямку.

“Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України”, – йдеться у повідомленні.

Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

“Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих”, – підсумували у відомстві.

Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання