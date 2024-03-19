Під час засідання у Рамштайні 19 березня міністр оборони США, Ллойд Остін, намагатиметься переконати європейських союзників, що адміністрація президента Джо Байдена залишається вірною своїй підтримці України, навіть при обмеженому фінансуванні зі сторони Вашингтона.

Про це повідомляє Reuters.

У той час як спікер Палати представників Конгресу США, Майк Джонсон, відмовився від проведення голосування за законопроект, що передбачав би виділення Україні 60 мільярдів доларів, Білий дім шукає шляхи, як надати допомогу Києву.

“Наші союзники не мають можливості замінити підтримку, яку надають Сполучені Штати”, — сказав високопоставлений чиновник оборони США.

Під час зустрічі контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться на авіабазі Рамштайн у Німеччині, Остін керуватиме зусиллями зближення позицій близько 50 союзників, що надають військову підтримку Україні.

Минулого тижня адміністрація Байдена оголосила про надання Україні військової допомоги у розмірі 300 мільйонів доларів, але відзначила, що цей крок був надзвичайним через економію, здійснену за рахунок відмови від військових контрактів Пентагону.

Ти часом, на пресконференції в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердили свою підтримку Україні.