Як пише CNN, Трамп заявив, що розмову з Володимиром Зеленським, яка відбулась у 2019 році та через яку Трампу вперше оголосили імпічмент, було оприлюднено.

Насправді цього ніколи не було. Білий дім тоді оприлюднив лише приблизну письмову стенограму розмови, яка підтверджувала звинувачення проти Трампа, через які йому згодом оголосили імпічмент.

Прессекретар Ненсі Пелосі заявив, що історія Трампа про оприлюднення запису розмови є «нісенітницею без фактів».

У 2019 року Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели телефонну розмову, в якій тодішній американський президент начебто тиснув на Зеленського, щоб Україна розслідувала дії Джо Байдена – головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року.

У США це кваліфікували як тиск на лідера іноземної держави з метою втручання у виборчу кампанію. Це й стало причиною оголошення Трампу першого імпічменту.