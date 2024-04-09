Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, російські окупанти завдали щонайменше 2 удари по цивільному підприємству.

“Попередньо – КАБ. Є руйнування та загорання будівель. На цю хвилину троє постраждалих, в середньому стані, усі – працівники підприємтсва. Розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди”, — написав Синєгубов о 15:48.

До цього міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що на місці прильотів триває пошук поранених.

Раніше про те, що російські війська обстріляли центр міста повідомляли поліція Харківської області, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і міський голова Харкова Ігор Терехов.

Спочатку поліція повідомила про звук вибухів у місті. До цього Повітряні сили України повідомляли про пуск КАБів на Харквщині.

Потім Синєгубов відзвітував, що росіяни вдарили по Харкову.

А Терехов написав про два прильоти по центральній частині міста.

“Попередньо – КАБи. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється”, — повідомив мер.

Нагадаємо, що війська РФ 7 квітня завдали комбінованого удару по Харкову. Тоді російська армія застосувала балістику та авіабомби.