Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військових та поліцейських було оновлено Кабінетом Міністрів.

Про це інформує Тарас Мельничук, представник уряду у Верховній Раді.

Розширено коло осіб, які можуть отримати одноразову грошову допомогу, включаючи жінок та чоловіків, які проживали з військовослужбовцем чи військовослужбовицею без реєстрації шлюбу, онуків загиблих військовослужбовців, якщо їхні батьки померли, та дітей, народжених після загибелі військовослужбовця.

Крім того, уряд заборонив відмову від призначення та отримання допомоги від імені неповнолітніх дітей та недієздатних осіб. Також було додано нові випадки, коли виплата допомоги не проводиться.