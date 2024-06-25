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24 червня

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Тимчасовий захист українців у ЄС продовжено до 2026 року

Рада ЄС у вівторок, 25 червня, ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українців, які тікають від російської агресії.

Вівторок, 25 червня 2024, 12:52


Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

“День за днем Росія тероризує український народ своєю бомбардувальною війною. Ці обставини не є безпечними. Ті, хто втік від російської агресії, можуть розраховувати на нашу солідарність”, наголосила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

Механізм тимчасового захисту запрацював 4 березня 2022 року буквально за кілька днів після того, як російські збройні сили почали повномасштабне вторгнення в Україну. Раніше тимчасовий захист українців в ЄС мав діяти до 4 березня 2025 року.

Рішення про подальше подовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року не змінює початкового рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.

Люди, які користуються тимчасовим захистом, мають однакові права в усьому ЄС.

Ці права включають:

  • проживання;
  • доступ до ринку праці та житла;
  • медичну допомогу;
  • соціальну допомогу;
  • доступ дітей до освіти.

Як сказано у повідомленні, тимчасовий захист забезпечує негайний і колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС і не мають змоги повернутися до своєї країни походження.

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Теги: ЄС, Рада Євросоюзу, українські біженці

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