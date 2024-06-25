Тимчасовий захист українців у ЄС продовжено до 2026 року

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.
“День за днем Росія тероризує український народ своєю бомбардувальною війною. Ці обставини не є безпечними. Ті, хто втік від російської агресії, можуть розраховувати на нашу солідарність”, — наголосила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.
Механізм тимчасового захисту запрацював 4 березня 2022 року — буквально за кілька днів після того, як російські збройні сили почали повномасштабне вторгнення в Україну. Раніше тимчасовий захист українців в ЄС мав діяти до 4 березня 2025 року.
Рішення про подальше подовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року не змінює початкового рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.
Люди, які користуються тимчасовим захистом, мають однакові права в усьому ЄС.
Ці права включають:
- проживання;
- доступ до ринку праці та житла;
- медичну допомогу;
- соціальну допомогу;
- доступ дітей до освіти.
Як сказано у повідомленні, тимчасовий захист забезпечує негайний і колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС і не мають змоги повернутися до своєї країни походження.
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