У 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила сформували новий батальйон із колишніх ув’язнених. Невдовзі він почне виконувати бойові завдання.

Про це повідомили в пресслужбі бригади.

Там кажуть, що серед військових батальйону «Характерники» багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Україну, а також тих, хто має бойовий досвід.

Напередодні колишні ув’язнені прийняли військову присягу на вірність українському народові та виголосили молитву українського націоналіста. Невдовзі вони вирушать на фронт виконувати бойові завдання.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених, а президент Володимир Зеленський 17 травня підписав його. Документ пропонує надавати можливість залучатися до військової служби тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.