В акваторії Чорного моря знаходиться носій крилатих ракет "Калібр". За даними на сьогоднішній ранок потенційний залп складає чотири ракети.

Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

Зокрема станом на ранок на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель. У ВМС зазначили, що мова йде про носій, на борту якого можуть бути чотири ракети “Калібр”.

В Азовському морі російських кораблів немає, а у Середземному морі окупанти тримають носій “Калібрів” із загальною кількістю вісім ракет.

Спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що для нашої країни загроза все ще залишається через активність ворога у Чорному морі.

“Загроза з моря зберігається і дещо підсилена. Оскільки ворог напередодні вивів підводний ракетоносій на бойове чергування. Ми зафіксували цей факт”, – сказала Гуменюк.

Зазначимо, що впродовж минулого року окупанти активно застосовували крилаті ракети “Калібр” морського базування для атак по українській енергетичній інфраструктурі. Цього року ворог майже не застосував цей тип ракет.