Про це під час брифінгу у понеділок, 24 червня, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
“Ми надалі вважаємо, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму”, — зауважив представник Держдепартаменту США.
Він пояснив, що такий статус потягне за собою низку негативних наслідків, у тому числі гуманітарного характеру.
“Тому ми продовжуємо переслідувати їх шляхом запровадження санкцій проти російських чиновників, санкцій проти російських компаній, експортного контролю, який послаблює російську військову машину, і будемо надалі робити це”, — зазначив він.