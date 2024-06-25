Про це під час брифінгу у понеділок, 24 червня, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

“Ми надалі вважаємо, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму”, зауважив представник Держдепартаменту США.

Він пояснив, що такий статус потягне за собою низку негативних наслідків, у тому числі гуманітарного характеру.

“Тому ми продовжуємо переслідувати їх шляхом запровадження санкцій проти російських чиновників, санкцій проти російських компаній, експортного контролю, який послаблює російську військову машину, і будемо надалі робити це”, зазначив він.

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