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США оголосять про пакет військової допомоги Україні на 150 млн доларів, — ЗМІ

Завтра, 25 червня, Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів.

Понеділок, 24 червня 2024, 21:18

Про це з посиланням на американського посадовця повідомила кореспондентка “Голосу Америки” Карла Бебб.

За словами Бебб, уже завтра США “оголосять про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів”. Інші ЗМІ поки не підтверджували цієї інформації.

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.

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Теги: пакет допомоги Україні, США

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