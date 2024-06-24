США оголосять про пакет військової допомоги Україні на 150 млн доларів, — ЗМІ

Про це з посиланням на американського посадовця повідомила кореспондентка “Голосу Америки” Карла Бебб.
За словами Бебб, уже завтра США “оголосять про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів”. Інші ЗМІ поки не підтверджували цієї інформації.
#BREAKING The US is expected to announce more military aid for #Ukraine valued at $150 million as soon as tomorrow, a U.S. official tells me
— Carla Babb (@CarlaBabbVOA) June 24, 2024
Нагадаємо, останній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.
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