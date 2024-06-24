Про це пише Reuters.
Представник Пентагону майор Чарлі Дітц сказав, що Україна “ухвалює власні рішення щодо обрання цілей і здійснює власні військові операції”.
А представник Ради національної безпеки Білого дому, коментуючи удар по Криму, зазначив, що будь-які смерті цивільного населення є трагедією.
“Це, безумовно, стосується і тисяч невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку російської агресії”, – додав він.
Напередодні в Міноборони Росії заявили про атаку нібито “по цивільній інфраструктурі міста Севастополь поставленими США оперативно-тактичними ракетами ATACMS”. Російська влада каже про чотирьох загиблих і понад 150 постраждалих.
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