У Сполучених Штатах відреагували на закиди РФ щодо "безпосередньої участі" Вашингтона в ударах по окупованому Криму 23 червня та нагадали, що Україна сама ухвалює рішення про те, які цілі уражати західною зброєю.

Про це пише Reuters.

Представник Пентагону майор Чарлі Дітц сказав, що Україна “ухвалює власні рішення щодо обрання цілей і здійснює власні військові операції”.

А представник Ради національної безпеки Білого дому, коментуючи удар по Криму, зазначив, що будь-які смерті цивільного населення є трагедією.

“Це, безумовно, стосується і тисяч невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку російської агресії”, – додав він.

Напередодні в Міноборони Росії заявили про атаку нібито “по цивільній інфраструктурі міста Севастополь поставленими США оперативно-тактичними ракетами ATACMS”. Російська влада каже про чотирьох загиблих і понад 150 постраждалих.