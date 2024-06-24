Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Також у додаток автоматично притягуватиметься свідоцтво про народження дитини за податковим номером.
“Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище — і свідоцтво дитини через це не підтягується”, — каже Федоров.
У батьків з’являться свідоцтва про народження навіть повнолітніх дітей.
У міністерстві закликають долучитися до бета-тестування і залишити фідбек. Документи підтягнуться, якщо вони є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Коли з’являться документи для всіх користувачів, не повідомляють.
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