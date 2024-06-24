У "Дії" запустили бета-тестування свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також у додаток автоматично притягуватиметься свідоцтво про народження дитини за податковим номером.

“Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище — і свідоцтво дитини через це не підтягується”, — каже Федоров.

У батьків з’являться свідоцтва про народження навіть повнолітніх дітей.

У міністерстві закликають долучитися до бета-тестування і залишити фідбек. Документи підтягнуться, якщо вони є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Коли з’являться документи для всіх користувачів, не повідомляють.