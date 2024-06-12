Про це він розповів у ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини“.

“Стосовно ураження Су-57 на території держави-агресора. Це майже 600 км від лінії нашого кордону. Ми не коментували офіційно, чия це операція, але аналітики можуть робити свої припущення. Отже, стосовно підтвердження ураження ми можемо говорити про те, що один Су-57 має значні пошкодження, а інший – легші. Імовірно його можливо відновити в швидші терміни. Тим не менше, факт – уперше уражено літаки Су-57 і вперше уражено одразу два таких “нових” російських винищувачі – гордість рашистських повітряних сил, які піддаються ураженню”, – сказав Юсов.

За його словами, окупанти дуже довго намагалися вивести літаки на серійне виробництво і постійно переносили ці терміни. Наразі мова йде про штучні примірники і штучне виробництво кількістю до десятка.