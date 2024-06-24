Про це повідомили в управлінні комунікацій командування ВМС.
“Було уражено об’єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч 33859, Єйськ) у Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів”, — йдеться у повідомленні.
У результаті удару було знищено:
- “Shahed-136″/”Герань-2” – 20 од.;
- ударний БПЛА “Ланцет” – 50 од.;
- розвідувальний БПЛА “ZALA” – 40 од.;
- розвідувальний БПЛА “SuperCam” – 10 од.
Зазначається, що також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.
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