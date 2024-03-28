Росіяни обстріляли у Херсоні таксі, водій загинув. Двоє пасажирів - 36-річний чоловік та 39-річна жінка поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«У Херсоні російські окупанти обстріляли таксі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, від отриманих поранень на місці загинув водій автомобіля. Поранених пасажирів доставили до лікарні, надають медичну допомогу.

Як інформує Херсонська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 28 березня близько 15:20 російська армія вкотре обстріляла Херсон.