Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«У Херсоні російські окупанти обстріляли таксі», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, від отриманих поранень на місці загинув водій автомобіля. Поранених пасажирів доставили до лікарні, надають медичну допомогу.
Як інформує Херсонська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, 28 березня близько 15:20 російська армія вкотре обстріляла Херсон.
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