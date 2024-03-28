Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«У Херсоні російські окупанти обстріляли таксі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, від отриманих поранень на місці загинув водій автомобіля. Поранених пасажирів доставили до лікарні, надають медичну допомогу.

Як інформує Херсонська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 28 березня близько 15:20 російська армія вкотре обстріляла Херсон.

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