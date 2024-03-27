Один чоловік загинув на місці, другий отримав тяжкі поранення.

У селищі Червоний Маяк Бериславського району Херсонської області на міні підірвалися двоє чоловіків.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр.

Внаслідок детонації 38-річний чоловік отримав важкі поранення: мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію ніг. Потерпілого доставили до лікарні. Нині медики борються за його життя.

Ще один чоловік загинув на місці.

Очільник ОВА закликав всіх мешканців Херсонщини бути обачними та не відвідувати місця, де ще не працювали вибухотехніки.