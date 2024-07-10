Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
“Після проведених додаткових експертиз уточнена кількість загиблих від ракетного удару 08.07.2024. У Києві загинуло 33 людини, а не 34 як зазначалося в попередніх оперативних зведеннях”, — йдеться у повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що за оновленою інформацією від судмедекспертів серед загиблих пʼятеро дітей.
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