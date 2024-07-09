Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив Президент Володимир Зеленський.
“Охматдит” ми відновимо. З Кабміном я на зв’язку. Є перше рішення — 100 мільйонів гривень на підтримку “Охматдиту”. Буде ще 300 мільйонів”, — сказав Зеленський.
Він додав, що будуть і інші рішення — і для Києва, і для міст Дніпровщини, і Донеччини.
Всім дітям, усім сім’ям – усім, хто постраждав, допоможемо.
Зеленський також подякував людям, які підтримали “Охматдит”, які збирають на UNITED24, які допомагають: компаніям, волонтерам, усім, хто об’єднався зараз. Також президент подякував лідерам, країнам – усім, хто засудив російський терор.