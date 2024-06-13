Синя лінія метрополітену: станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" зачинені на вхід для пасажирів через потрапляння пасажирки під потяг.

Про це повідомили у КМДА.

У повідомленні вказано, що рух поїздів на лінії організовано від станції “Либідська” до станції “Майдан Незалежності” та від станції “Оболонь” до станції “Героїв Дніпра”.

“На станції “Контрактова площа” пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців”, — зазначили у адміністрації.

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

21:17. Рух поїздів синьою лінією відновлено.

У КМДА пишуть, що обставини інциденту зʼясовують правоохоронні органи.

Поліція розповіла подробиці інциденту

Правоохоронці пояснили, що надзвичайна подія відбулась сьогодні близько о 20:40 на станції метро “Контрактова площа”.

За попередньою інформацією, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію, у той час, коли прибував потяг.

Поліцейські спільно із працівниками метрополітену та співробітниками ДСНС дістали постраждалу. Лікарі терміново госпіталізували жінку з тяжкими травмами до медичного закладу.