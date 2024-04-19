Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

«Дискусії ще не закінчено. Але є певні кроки вперед… І зараз обговорюється питання, чи можна використати цей відсоток (доходів від заморожених активів РФ – ред.) для відновлення України. І якщо можна, з якого року слід брати прибуток – поточного, зароблених з початку війни чи навіть раніше», — сказав Ландсбергіс.

Він стверджує, що лише потрібно “знайти технічні рішення”. Ландсбергіс вказує на деякі позитивні зміни у дискусії, які стали можливими після політичної декларації G7.

Резолюція, прийнята Радою Європи, та пропозиція ЄС про направлення заморожених російських коштів на закупівлю зброї для України та відновлення країни є кроком у цьому напрямку.