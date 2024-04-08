Зазначається, що були уражені обладнання спостереження та зв'язку, а також військовий автомобіль.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії уточнили, що окуповану Запорізьку атомну електрсотанцію атакували кілька дронів. Фахівці агентства виїжджали на огляд трьох постраждалих місць.

Один з безпілотників, як пишуть у МАГАТЕ, був націлений на обʼєкт спостереження та зв’язку. На інших місцях падіння уламків дронів фахівці побачили плями крові поряд із пошкодженим військовим транспортним засобом російських окупантів.

Разом з тим команда МАГАТЕ не помітила будь-яких структурних пошкоджень систем, конструкцій і компонентів, важливих для ядерної безпеки та безпеки самої ЗАЕС.

Росіяни звинувачують в атаці Україну, а російські медіа передають заяви «Росатому» про нібито удар дрона по куполу шостого енергоблока ЗАЕС і трьох поранених окупантів.

У Головному управлінні розвідки в коментарі «УП» заперечили причетність України до збройних провокацій на ЗАЕС. Представник ГУР Андрій Юсов додав, що імітаційні удари по території атомної електростанції, розміщення там військ і зброї, мінування — це “постійна злочинна практика окупантів”.