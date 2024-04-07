Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії повідомили про детонацію дрона на території Запорізької атомної електростанції. Росіяни звинуватили в "ударі" ЗСУ.

Про це йдеться на сторінці МАГАТЕ у мережі X (Twitter).

«Як повідомили експертам МАГАТЕ на ЗАЕС, сьогодні на об’єкті вибухнув дрон. Така детонація узгоджується зі спостереженнями МАГАТЕ», — сказано в повідомленні.

Звідки був спрямований дрон, не повідомляють. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі закликав «утримуватися від дій», які можуть поставити під загрозу ядерну безпеку.

Російське агентство “ТАСС” із посиланням на пресслужбу станції звинуватило в атаці Збройні сили України.

“ЗСУ вдарили по куполу 6 енергоблоку Запорізької АЕС, критичних пошкоджень та постраждалих немає, повідомляє пресслужба станції“, – йдеться у повідомленні.