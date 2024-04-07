Про це йдеться на сторінці МАГАТЕ у мережі X (Twitter).
«Як повідомили експертам МАГАТЕ на ЗАЕС, сьогодні на об’єкті вибухнув дрон. Така детонація узгоджується зі спостереженнями МАГАТЕ», — сказано в повідомленні.
Звідки був спрямований дрон, не повідомляють. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі закликав «утримуватися від дій», які можуть поставити під загрозу ядерну безпеку.
Російське агентство “ТАСС” із посиланням на пресслужбу станції звинуватило в атаці Збройні сили України.
“ЗСУ вдарили по куполу 6 енергоблоку Запорізької АЕС, критичних пошкоджень та постраждалих немає, повідомляє пресслужба станції“, – йдеться у повідомленні.
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