Про це представник ГУР МОУ Андрій Юсов зазначив у коментарі “Українській правді”.
“Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої росією ЗАЕС. Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об’єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи”, ― заявив Андрій Юсов.
Представник ГУР МОУ нагадав, що удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об’єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів.
Він наголосив, що Росія має вивести війська з усіх об’єктів ЗАЕС.
“Лише це дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об’єктом атомної енергетики”, ― зазначив Юсов.
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