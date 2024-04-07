Андрій Юсов розповів про вибух російського безпілотника на території захопленої державою-агресором Запорізької атомної електростанції.

Про це представник ГУР МОУ Андрій Юсов зазначив у коментарі “Українській правді”.

“Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої росією ЗАЕС. Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об’єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи”, ― заявив Андрій Юсов.

Представник ГУР МОУ нагадав, що удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об’єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів.

Він наголосив, що Росія має вивести війська з усіх об’єктів ЗАЕС.

“Лише це дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об’єктом атомної енергетики”, ― зазначив Юсов.