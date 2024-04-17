Потерпілі громадяни можуть звернутися до найближчого наряду поліції чи на лінію 102.

“На місці ворожої атаки розгорнуті пункти незламності та пункти надання психологічної допомоги. Також поліція розгорнула пункти прийому заяв потерпілих громадян”, – йдеться у повідомленні Національної поліції.

Потерпілі громадяни можуть звернутися до найближчого наряду поліції чи на лінію 102.

Також пункти прийому заяв потерпілих діють в будівлі Чернігівського райуправління поліції (вул. Старобілоуська, 4-а) та в розгорнутому наметі поліції, який знаходиться в парку за будівлею університету Чернігівська політехніка.

“Для написання заяви потерпілі громадяни повинні мати при собі документи, що посвідчують їх особу”, – зауважили у правоохоронному органі.

Маломобільні громадяни, люди похилого віку та люди з особливими потребами, які самостійно не можуть прийти для написання заяви, повинні зателефонувати на лінію 102 та залишити свої контактні дані та адресу. Надалі поліція прибуде до них для відібрання заяви.

Варто додати, що у ДСНС України повідомили про ще 1-го загиблого. Тобто на даний час загиблі -15 людей.

61 особа постраждала, із них 3 дитини.

3 особи було врятовано з-під завалів.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці також працюють психологи ДСНС, психологічну допомогу надано 53 людям.