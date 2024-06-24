В українській енергосистемі критично бракує внутрішньої генерації електроенергії через російські обстріли, а імпорт, що вже працює на максимумі, не вирішує цієї проблеми.

Про це повідомив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

“Ми зараз залежимо від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Зараз йдуть ремонтні (профілактичні) роботи на атомних станціях. Тому деякі блоки не працюють. Що дуже суттєвий фактор”, — додав Коваленко.

За його словами, у найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складна. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання, зазначив він.

Коваленко повідомляє, зараз вже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України. Що виключає фактор критичної інфраструктури та інші. Там є ще декілька змін, які повинні запровадити і воно запрацює.

“Графіки у Києві як були 6 груп та біла, сіра та чорні зони, так і залишились. Для планування життя треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години. Ми та ОСР будемо максимально швидко повідомляти про зміни. Але для планування — краще не розраховувати. У білій зоні світло повинно бути”, — написав він.