Про це повідомили в “Укренерго”.

Зазначається, що обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00.

Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.

Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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