У вівторок, 25 червня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Зазначається, що обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00.

Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.

Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.