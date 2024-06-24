Про це повідомили в “Укренерго”.
Зазначається, що обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00.
Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.
Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
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