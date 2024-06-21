Про це пише “Голос Америки”.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що в доповнення до злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу, візит Путіна до Північної Кореї є новим викликом і зараз настав “саме той момент” для ухвалення цього законопроєкту:
“Той факт, що Путін мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю… одним із найбільш репресивних режимів на планеті означає, що ми втратили стримування… Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти ва-банк і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму”, – заявив Грем.
Своєю чергою, сенатор-демократ Річард Блюменталь зазначив, що підписана угода між Путіним та Кім Чен Ином є “глибоко лякаючою” і “ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі”.
“Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму… Росія заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, що коять звірства”, – заявив Блюменталь.
У передумовах, які кваліфікують Росію як державу-спонсорку тероризму, сенатори зазначають зокрема “незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб”.
Щодо можливості ухвалення даного законопроєкту, то сенатор Блюменталь наголосив, що наразі в Конгресі є двопартійна підтримка законопроєкту про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Сенатор-демократ зазначив, що щодо документа також відбувається співпраця з адміністрацією президента США.
Грем, коментуючи узгодження законопроєкту з Білим домом, додав, що не вважає визнання Росії державою-спонсоркою тероризмом провокативним кроком з боку Вашингтона.
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