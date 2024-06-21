Після підписання про партнерство між Росією та Північною Кореєю та поглиблення військової співпраці між ними, сенатори від обох провідних партій Конгресу США презентували законопроєкт про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму.

Про це пише “Голос Америки”.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що в доповнення до злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу, візит Путіна до Північної Кореї є новим викликом і зараз настав “саме той момент” для ухвалення цього законопроєкту:

“Той факт, що Путін мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю… одним із найбільш репресивних режимів на планеті означає, що ми втратили стримування… Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти ва-банк і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму”, – заявив Грем.

Своєю чергою, сенатор-демократ Річард Блюменталь зазначив, що підписана угода між Путіним та Кім Чен Ином є “глибоко лякаючою” і “ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі”.

“Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму… Росія заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, що коять звірства”, – заявив Блюменталь.

У передумовах, які кваліфікують Росію як державу-спонсорку тероризму, сенатори зазначають зокрема “незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб”.

Щодо можливості ухвалення даного законопроєкту, то сенатор Блюменталь наголосив, що наразі в Конгресі є двопартійна підтримка законопроєкту про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Сенатор-демократ зазначив, що щодо документа також відбувається співпраця з адміністрацією президента США.

Грем, коментуючи узгодження законопроєкту з Білим домом, додав, що не вважає визнання Росії державою-спонсоркою тероризмом провокативним кроком з боку Вашингтона.